При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек

«По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): — в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет -ред.) с БПЛА на автомобиль по проспекту Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что еще два человека пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрелов украинских войск. До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.