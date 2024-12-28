При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек

«По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): — в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет -ред.) с БПЛА на автомобиль по проспекту Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.