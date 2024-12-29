Матрос Алексеев проявил героизм во время штурма украинского опорного пункта

По данным Минобороны РФ, матрос Алексей Алексеев проявил героизм во время штурма украинского опорного пункта.
Под интенсивным минометным огнем он эвакуировал четырех раненых сослуживцев, которые не могли передвигаться самостоятельно, и оказал им необходимую помощь. После боя Алексеев также организовал их доставку в полевой госпиталь.
Ефрейтор Евгений Колосов, действуя в составе пулеметного расчета, точными выстрелами подавил позиции противника, обеспечив продвижение российских штурмовых групп. Позже он обнаружил две группы украинской пехоты, подходившие к зоне боя, и, дождавшись удобного момента, уничтожил их огнем пулемета. В результате действий российских военнослужащих украинские силы были вынуждены покинуть свои позиции.
Ранее сообщалось, что российские военные адаптировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для проведения более точных атак на позиции ВСУ, оснастив его гранатометом.