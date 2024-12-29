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Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили чешскую САУ «Дана»

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дана» производства Чехословакии на позиции в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным «Байкал».

Источник: © РИА Новости

«В основном задача нашего подразделения — это контрбатарейная борьба. На днях, к примеру, была уничтожена на замаскированной позиции чехословацкая самоходка “Дана” — сгорела, подрыв боекомплекта. Наша задача — это сокращение популяции артиллерийской техники НАТО, а именно самоходок, гаубиц, пушек. Настрой у батареи боевой, все опытные, работают быстро, четко, а самое главное — метко», — сказал он.

По его словам, на боевом счету только одного артиллерийского расчета, который уничтожил САУ противника, десятки пораженных целей: самоходные артиллерийские установки и инженерная техника ВСУ, буксируемые орудия, в том числе М777 производства США.

«Интенсивность у противника спадает со временем. Видно, что он выдыхается, теряет технику», — добавил офицер.