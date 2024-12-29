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В Курской области Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

В Курской области спецназ Росгвардии обнаружил и уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе наблюдения за позициями украинских боевиков росгвардейцами был обнаружен пункт управления БПЛА, оборудованный в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Группа операторов БПЛА ВСУ была уничтожена точным попаданием в блиндаж.

В этот же день стало известно, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.