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Челябинский политолог назвал главный итог года

Последний месяц года всегда является временем для подведения итогов и прогнозов на будущее. По мнению челябинского политолога Александра Мельникова, для Южного Урала итогом года является то, что весь период был прожит под лозунгом «Всё для Победы!».

Причём сам лозунг, по мнению эксперта, стоит понимать в расширительном смысле. Это и консолидация населения вокруг власти, поддержка проводимого властями всех уровней курса.

Это и экономическая политика, которая явно нацелена в первую очередь на достижение целей и решения задач специальной военной операции, при этом, данный курс находится в балансе с социальной ответственностью властей перед населением.

Это и помощь самим участникам СВО, участие в восстановлении новых территорий, усиление роли добровольческого, волонтёрского движения в региональной жизни.

И, наконец, это и смена элит и властей, формирование кадрового состава руководства с учётом потребностей нового времени, ставка на ветеранов спецоперации и привлечение их к политической и социальной жизни региона.