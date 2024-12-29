Челябинский политолог назвал главный итог года

Причём сам лозунг, по мнению эксперта, стоит понимать в расширительном смысле. Это и консолидация населения вокруг власти, поддержка проводимого властями всех уровней курса.
Это и экономическая политика, которая явно нацелена в первую очередь на достижение целей и решения задач специальной военной операции, при этом, данный курс находится в балансе с социальной ответственностью властей перед населением.
Это и помощь самим участникам СВО, участие в восстановлении новых территорий, усиление роли добровольческого, волонтёрского движения в региональной жизни.
И, наконец, это и смена элит и властей, формирование кадрового состава руководства с учётом потребностей нового времени, ставка на ветеранов спецоперации и привлечение их к политической и социальной жизни региона.