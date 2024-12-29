ВСУ покинули позиции под Красноармейском в ДНР

По словам собеседника агентства из силовых структур, уцелевшая часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттянулась северо-восточнее поселка. «Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что за последние недели ВСУ понесли большие потери при попытках контратаковать российские силы в населенном пункте.
Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от подконтрольного Красноармейска. «Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул офицер.