ВС России взяли штурмом здания ТЭС в Курахово, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
«Наши войска продвинулись западнее, более чем на километр, закрепившись на новых позициях, что вызывает у противника, мягко говоря, чувство паники. В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — сказал Рогов.
По его словам, бои за освобождение города продолжаются.
«Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ отступают, но ожесточенно огрызаются», — сказал Рогов.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.