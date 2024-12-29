ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов

В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 декабря. Атакам подверглись 21 населенный пункт в шести районах области. Было выпущено 107 снарядов, а также зафиксировано 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены четыре частных домовладений, объект связи и 4 транспортных средства.