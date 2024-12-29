В Пермском крае простятся с погибшим на СВО фельдшером Дмитрием Папковым

«Дмитрий всегда был готов прийти на помощь, проявляя не только профессионализм, но и человечность в самых сложных ситуациях. Он оставил незабываемый след в сердцах своих сослуживцев и друзей, которые ценили его доброту и поддержку», — говорится на ней.