В Пермском крае простятся с погибшим на СВО фельдшером Дмитрием Папковым

Прощание с погибшим на СВО фельдшером мотострелкового подразделения Дмитрием Папковым пройдёт в селе Сергино 29 декабря, сообщили в администрации Нытвенского округа Пермского края.
По информации местных властей, прапорщик Дмитрий Папков погиб 16 ноября во время несения военной службы, проявив мужество и героизм.
Родные и близкие погибшего фельдшера создали в сети страницу, посвящённую его памяти.
«Дмитрий всегда был готов прийти на помощь, проявляя не только профессионализм, но и человечность в самых сложных ситуациях. Он оставил незабываемый след в сердцах своих сослуживцев и друзей, которые ценили его доброту и поддержку», — говорится на ней.
Церемония прощания с Дмитрием Папковым проходит с 13:00 в Сергинской сельской школе по улице Перспективы, 1. Начало гражданской панихиды запланировано на 14:00.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО Геннадии Тиуновом. Его похоронят в этот же день, 29 декабря, в деревне Числы Нытвенского округа.