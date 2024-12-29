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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО фельдшером Дмитрием Папковым

Его похоронят 29 декабря.

Источник: Reuters

Прощание с погибшим на СВО фельдшером мотострелкового подразделения Дмитрием Папковым пройдёт в селе Сергино 29 декабря, сообщили в администрации Нытвенского округа Пермского края.

По информации местных властей, прапорщик Дмитрий Папков погиб 16 ноября во время несения военной службы, проявив мужество и героизм.

Родные и близкие погибшего фельдшера создали в сети страницу, посвящённую его памяти.

«Дмитрий всегда был готов прийти на помощь, проявляя не только профессионализм, но и человечность в самых сложных ситуациях. Он оставил незабываемый след в сердцах своих сослуживцев и друзей, которые ценили его доброту и поддержку», — говорится на ней.

Церемония прощания с Дмитрием Папковым проходит с 13:00 в Сергинской сельской школе по улице Перспективы, 1. Начало гражданской панихиды запланировано на 14:00.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО Геннадии Тиуновом. Его похоронят в этот же день, 29 декабря, в деревне Числы Нытвенского округа.