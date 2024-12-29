ВС РФ освободили Новотроицкое в ДНР

В российском военном ведомстве уточнили, что подразделения группировки за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики и отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.