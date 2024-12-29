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ВСУ за сутки атаковали 21 населенный пункт Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по 21 населенному пункту Белгородской области. В результате атак пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Источник: AP 2024

«В Грайворонском муниципальном округе по поселкам Горьковский и Совхозный, селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля», — говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Автомобиль пострадавшего поврежден.

По информации Гладкова, в ходе нападения ВСУ выпустили более 100 снарядов.

В Белгородском районе в результате атак украинских бойцов повреждены три дома, автомобиль, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. В Новооскольском округе был поврежден частный дом, в Шебекинском округе в результате атак ВСУ поврежден автомобиль.

Накануне сообщалось об атаке БПЛА ВСУ трех населенных пунктов в Белгородской области. Атаке подверглось село Отрадное в Белгородском районе. БПЛА нанес удар по автомобилю и жилому дому.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.