ВСУ за сутки атаковали 21 населенный пункт Белгородской области

«В Грайворонском муниципальном округе по поселкам Горьковский и Совхозный, селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля», — говорится в публикации.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Автомобиль пострадавшего поврежден.
По информации Гладкова, в ходе нападения ВСУ выпустили более 100 снарядов.
В Белгородском районе в результате атак украинских бойцов повреждены три дома, автомобиль, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. В Новооскольском округе был поврежден частный дом, в Шебекинском округе в результате атак ВСУ поврежден автомобиль.
Накануне сообщалось об атаке БПЛА ВСУ трех населенных пунктов в Белгородской области. Атаке подверглось село Отрадное в Белгородском районе. БПЛА нанес удар по автомобилю и жилому дому.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.