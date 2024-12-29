За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 45 220 военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1 349 боевых бронированных машин, 1 231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО», — сказали там.
Также ВСУ потеряли 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, 7 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.