Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Ростовской и Брянской областями

«29 декабря с 11:50 мск до 12:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Брянской областей», — отметили в сообщении.
В ночь на 29 декабря средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.