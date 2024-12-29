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Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Ростовской и Брянской областями

Над Ростовской и Брянской областью армия РФ с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) за 20 минут уничтожила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«29 декабря с 11:50 мск до 12:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Брянской областей», — отметили в сообщении.

В ночь на 29 декабря средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.