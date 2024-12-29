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Упавший беспилотник повредил локомотивное депо в Сальске

Незначительные повреждения в результате атаки БПЛА получили постройки на территории локомотивного депо в Сальске.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В здании выбиты стекла. По информации главы региона, пожара на предприятии не произошло, предварительно — никто не пострадал. На место выехали экстренные службы. Глава муниципалитета Владимир Березовский написал в своем Telegram-канале, что над территорией района сбиты два летательных аппарата.

Двумя часами ранее средства ПВО сбили беспилотник в Усть-Донецком районе. Тогда Юрий Слюсарь проинформировал об отсутствии разрушений на земле.