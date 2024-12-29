Упавший беспилотник повредил локомотивное депо в Сальске

В здании выбиты стекла. По информации главы региона, пожара на предприятии не произошло, предварительно — никто не пострадал. На место выехали экстренные службы. Глава муниципалитета Владимир Березовский написал в своем Telegram-канале, что над территорией района сбиты два летательных аппарата.