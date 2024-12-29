Еще два мирных жителя Горловки пострадали при обстреле

Ранее Приходько сообщил об одном раненом в результате атаки беспилотника мирном жителе.
«В результате обстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки», — говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.