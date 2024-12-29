Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орловскую область атаковал еще один вражеский БПЛА

В Орловской области средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ликвидировали еще один украинский беспилотник, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Источник: РИА "Новости"

По словам чиновника, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте падения БПЛА работают сотрудники оперслужб.

Первый дрон атаковал Орловскую область почти три часа назад, в 15:06. Он тоже был сбит. Клычков отметил, что атаки беспилотников продолжаются даже в канун Нового года.

Днем при атаке БПЛА на белгородское село Борисовка пострадал мирный житель. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ранил мужчину в Волоконовском районе. Его доставили в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в двух домах села были повреждены заборы и остекление.