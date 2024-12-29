Орловскую область атаковал еще один вражеский БПЛА

Днем при атаке БПЛА на белгородское село Борисовка пострадал мирный житель. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ранил мужчину в Волоконовском районе. Его доставили в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в двух домах села были повреждены заборы и остекление.