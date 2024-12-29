Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска

«Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается “охват”, я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована», — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, на кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахово, российские подразделения штурмуют промзону. Пушилин добавил, что также там идут бои в районе ТЭС.
Глава ДНР отметил, что в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, высот. Он подчеркнул, что «буквально ежедневно» получал информацию об успехах в продвижении в самом Дзержинске.
Говоря о краснолиманском направлении, Пушилин подчеркнул, что форсирование реки Жеребец создает предпосылки для дальнейшего продвижения ВС РФ. Глава ДНР обратил внимание на продолжение боев в Часовом Яре, откуда выдавливается противник — активные боевые действия идут в районе автовокзала. По словам главы ДНР, противник «цепляется», поскольку после Часова Яра открываются несколько направлений, которые могут дать российским войскам новые возможности.