Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска

«Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается “охват”, я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована», — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.