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Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со стороны российских подразделений локализована, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: AP 2024

«Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается “охват”, я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована», — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, на кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахово, российские подразделения штурмуют промзону. Пушилин добавил, что также там идут бои в районе ТЭС.

Глава ДНР отметил, что в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, высот. Он подчеркнул, что «буквально ежедневно» получал информацию об успехах в продвижении в самом Дзержинске.

Говоря о краснолиманском направлении, Пушилин подчеркнул, что форсирование реки Жеребец создает предпосылки для дальнейшего продвижения ВС РФ. Глава ДНР обратил внимание на продолжение боев в Часовом Яре, откуда выдавливается противник — активные боевые действия идут в районе автовокзала. По словам главы ДНР, противник «цепляется», поскольку после Часова Яра открываются несколько направлений, которые могут дать российским войскам новые возможности.