Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС подверглись удару БПЛА в Горловке ДНР, пострадавших нет, сообщает МЧС России.

Источник: © РИА Новости

«В Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших среди личного состава нет, повреждена кабина автомобиля.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.