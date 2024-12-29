В Горловке сотрудников МЧС атаковал украинский беспилотник

«В Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших среди личного состава нет, повреждена кабина автомобиля.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.