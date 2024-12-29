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При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

Ранее украинские войска неоднократно сбрасывали взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку, а также выпускали по городу снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что за сутки украинские войска совершили более 10 вооруженных атак на населенные пункты ДНР, в результате чего был поврежден объект гражданской инфраструктуры (складские помещения) в Никитовском районе Горловки и два легковых автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки. Также во время тушения пожара в результате повторного сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск повреждена пожарная автоцистерна МЧС России.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.