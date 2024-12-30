Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.