Экс-игрок «Краснодара» после срока за наркотики погиб в зоне СВО

Бывший игрок сборной России по футболу и ФК «Краснодар» Алексей Бугаев скончался в ходе службы на специальной военной операции. Еще осенью он получил срок за сбыт наркотиков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Sport24» (18).
В сентябре этого года краснодарский суд приговорил Алексея Бугаева к 9,5 годам заключения в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. В октябре 2023 года Бугаев получил смс-сообщение с координатами тайника, откуда извлёк 494,8 гр наркотиков. Он планировал сбыть запрещенные вещества, но не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
После осуждения Бугаев отправился служить в зону СВО, где погиб. На момент своей смерти ему было 43 года. Алексей в 2009—2010 годах выступал за «Краснодар», также оставил след в профессиональном футболе, сыграв семь матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы в 2004 году. В 2005 году он стал обладателем Суперкубка России в составе московского «Локомотива».
Ранее сообщалось, что Краснодарский краевой суд рассмотрел ходатайство об отправке на СВО мужчины, признанного виновным в убийстве пожилых соседей. Осужденный подтвердил свое добровольное желание об уходе в зону спецоперации.