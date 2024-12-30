Экс-игрок «Краснодара» после срока за наркотики погиб в зоне СВО

После осуждения Бугаев отправился служить в зону СВО, где погиб. На момент своей смерти ему было 43 года. Алексей в 2009—2010 годах выступал за «Краснодар», также оставил след в профессиональном футболе, сыграв семь матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы в 2004 году. В 2005 году он стал обладателем Суперкубка России в составе московского «Локомотива».