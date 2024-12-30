В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине

Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся «целью номер один» на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.