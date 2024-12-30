В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине

«На фоне уничтожения 20 из 31 украинского танка Abrams подтвержденный захват нескольких единиц лишь с небольшими повреждениями предоставляет одну из первых возможностей для России разобрать эту бронетехнику для ее детального изучения», — говорится в материале.
Как указали обозреватели, захват американской бронетехники имеет значение, поскольку танки Abrams широко используются как армией США, так и ее союзниками.
Кроме того, в полученной с изучения захваченных образцов информации могут быть заинтересованы и союзники России, подчеркнули авторы материала.
Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся «целью номер один» на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
В Санкт-Петербурге в ноябре открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина «Козак», колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.