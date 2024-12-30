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Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда.

Источник: РИА "Новости"

«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что трагедия объединила всех в одну большую семью, где «каждый за каждого».

«Спасая, не думая о своей жизни, и все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу», — добавил он.

Днем 30 декабря 2023 года Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером 1 января, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.