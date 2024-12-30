Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.