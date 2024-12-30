Константин Гаврилов из Тайшета погиб в зоне СВО

Ранее КП-Иркутск сообщала, что защитник Отечества Дмитрий Зайцев из Тулуна погиб во время проведения спецоперации. Военнослужащего не стало 14 ноября. Мужчина проявил храбрость и смелость при выполнении боевого задания.