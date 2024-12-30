Песошин предупредил о риске повторной атаки Казани беспилотниками

Напомним, в тот день Украина в три волны атаковала Казань беспилотниками, которые попали в жилые дома. Песошин отметил, что работа по устранению последствий была проведена должным образом, однако необходимо тщательно проанализировать принятые меры и устранить все недочеты, отметил премьер-министр и дал поручение МЧС еще раз проверить системы оповещения.