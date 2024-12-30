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Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны (ВСУ — ред.) в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.