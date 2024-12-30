ВС России нанесли удары по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах», — говорится в сообщении.