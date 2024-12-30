ВС России нанесли удары по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах», — говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 103 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы специальной военной автомобильной техники.