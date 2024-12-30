Омский губернатор Виталий Хоценко посетил семьи участников СВО

«Сегодня в Омске навещал участников СВО. Поздравил семьи с наступающим праздником. 2025 год наш президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества. Мы в Омской области разработали масштабную программу поддержки участников и ветеранов СВО, а также их близких. Важно, чтобы каждый получал помощь. Мы всегда рядом», — заявил Виталий Хоценко.