Омский губернатор Виталий Хоценко посетил семьи участников СВО

Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, Виталий Хоценко пообщался с семьями военнослужащих, поблагодарил за воспитание детей в духе любви к своей Отчизне и заверил, что семьи могут рассчитывать на любую помощь.
На личном контроле у губернатора стоит вопрос получения всех гарантированных государством выплат и льгот.
«Сегодня в Омске навещал участников СВО. Поздравил семьи с наступающим праздником. 2025 год наш президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества. Мы в Омской области разработали масштабную программу поддержки участников и ветеранов СВО, а также их близких. Важно, чтобы каждый получал помощь. Мы всегда рядом», — заявил Виталий Хоценко.
По сообщению пресс-службы омского облправительства, обе семьи, которые навестил губернатор, активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества».
В Омской области филиал Фонда действует с 31 мая 2023 года и координирует предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решает вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогает ветеранам специальной военной операции в получении льгот, переквалификации, трудоустройстве.