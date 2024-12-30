Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор Виталий Хоценко посетил семьи участников СВО

В понедельник, 30 декабря 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил семьи участников СВО. Вместе с главой региона в домах защитников Родины побывали министр труда и социального развития Ирина Варнавская и глава фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка.

Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, Виталий Хоценко пообщался с семьями военнослужащих, поблагодарил за воспитание детей в духе любви к своей Отчизне и заверил, что семьи могут рассчитывать на любую помощь.

На личном контроле у губернатора стоит вопрос получения всех гарантированных государством выплат и льгот.

«Сегодня в Омске навещал участников СВО. Поздравил семьи с наступающим праздником. 2025 год наш президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества. Мы в Омской области разработали масштабную программу поддержки участников и ветеранов СВО, а также их близких. Важно, чтобы каждый получал помощь. Мы всегда рядом», — заявил Виталий Хоценко.

По сообщению пресс-службы омского облправительства, обе семьи, которые навестил губернатор, активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества».

В Омской области филиал Фонда действует с 31 мая 2023 года и координирует предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решает вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогает ветеранам специальной военной операции в получении льгот, переквалификации, трудоустройстве.