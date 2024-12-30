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В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили власти региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью.

«Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.