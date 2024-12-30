В Волгоградской области простятся с героем СВО Артуром Черновым

В официальном телеграм-канале главы Жирновского района Петра Мармуры 30 декабря было опубликовано сообщение о трагическом событии.
Артур Чернов исполнял свой долг в штурмовом взводе штурмовой роты мотострелкового батальона. Военнослужащий ушел на СВО по контракту и не вернулся с выполнения боевой задачи.
Прощание с Артуром Черновым состоится 31 декабря: в 11.00 в поселке Линево, на ул. 3-я Ферма, д. 26, а в 12.00 — на Центральной площади, где пройдет траурный митинг.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.