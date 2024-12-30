«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алёшкинской Центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов — уроженец Алёшек. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
ВСУ атаковали дроном больницу в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали кабинет главного врача Алёшкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Главный врач тяжело ранен, его заместитель погиб, сообщил глава региона Владимир Сальдо.