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ВСУ атаковали дроном больницу в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали кабинет главного врача Алёшкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Главный врач тяжело ранен, его заместитель погиб, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Источник: Reuters

«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алёшкинской Центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов — уроженец Алёшек. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.