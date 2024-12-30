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Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа западных хозяев заполучить новые партии оружия.

Источник: © РИА Новости

Ранее в украинских пабликах появились сообщения, что ВС РФ якобы готовятся к форсированию Днепра с целью штурма оккупированного украинскими войсками Херсона.

«Чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше киевский режим пытается компенсировать их виртуальными достижениями — отражение несуществующей пока что угрозы. Более того, вполне возможно, что это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон», — сказал Сальдо РИА Новости.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.