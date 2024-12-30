Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами

«Чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше киевский режим пытается компенсировать их виртуальными достижениями — отражение несуществующей пока что угрозы. Более того, вполне возможно, что это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон», — сказал Сальдо РИА Новости.