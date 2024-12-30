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В Воронежской области на 38 минут объявляли авиационную опасность

Она действовала с 16.38 до 17.16 30 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Власти в понедельник, 30 декабря, в 16.38 объявили в Воронежской области авиационную опасность. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.

Жителям области советовали, если они дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. То есть в коридоре, ванной или кладовой. А на улице советовали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В 17.16 объявили об отбое авиационной опасности.

Напомним, ночью 28 декабря Воронежскую область атаковали 28 вражеских БПЛА. Из-за падения обломков одного из беспилотников на перегоне Пухово- Евдаково ЮВЖД оборвало контактную сеть, и вынуждены были задержать 12 поездов.