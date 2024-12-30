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Россия вернула из украинского плена 150 военных

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 150 военных, сообщили в Минобороны.

«Тридцатого декабря текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Взамен Киеву передали 150 военнопленных ВСУ.

Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.

Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.