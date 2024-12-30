Россия вернула из украинского плена 150 военных

«Тридцатого декабря текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.
Взамен Киеву передали 150 военнопленных ВСУ.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.
Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.