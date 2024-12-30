ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало», — говорится в сообщении Хинштейна в Telegram-канале.
Он сообщил, что на месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы, а ситуация находится под его контролем.
Кроме того, правительство Курской области в своем Telegram-канале рассказало, что в небе над регионом были уничтожены четыре украинские ракеты.
Ранее в этот день правительство области уже сообщало об одной уничтоженной ракете над регионом.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.