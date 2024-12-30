В ЛНР семеро подростков пострадали при подрыве неустановленного устройства

«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода “Стекольный” получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», — написал он в Telegram-канале.