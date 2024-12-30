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В ЛНР семеро подростков пострадали при подрыве неустановленного устройства

Семеро подростков пострадали при подрыве неустановленного устройства в Лисичанске в районе завода Стекольный. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода “Стекольный” получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», — написал он в Telegram-канале.

Трое пострадавших госпитализированы в республиканскую больницу, остальные четверо — в другие медучреждения. Подросткам оказывают всю необходимую помощь.

Пасечник подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и получает доклады о состоянии пострадавших. Подробности происшествия уточняются.

Ранее в этот день дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Алешкинскую Центральную районную больницу в Херсонской области. В результате погиб заместитель главного врача и получил тяжелые ранения главный врач.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.