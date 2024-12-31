Во Льгове при обстреле ВСУ поврежден жилой дом, два здания и ЛЭП

Кроме того, были зафиксированы незначительные пожары в двух зданиях, которые были оперативно потушены сотрудниками МЧС. Из-за обстрела повреждены две линии электропередачи, на время были обесточены дома проживающих на двух улицах жителей. Сейчас в большинстве домовладений свет восстановлен.