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Беспилотник уничтожен над Орловской областью

Расчет системы противовоздушной обороны сбил один беспилотник над Орловской областью. повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Источник: РИА "Новости"

«В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА», — написал в Telegram-канале глава региона.

В последний раз масштабная атака беспилотниками на регион произошла в ночь на 22 декабря. Тогда область атаковали 20 беспилотных летательных аппаратов. В результате возникло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского округа. Пострадавших и значительных повреждений удалось избежать. Основной целью атаки господин Клычков назвал именно объекты топливо-энергетического комплекса.