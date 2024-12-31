Беспилотник уничтожен над Орловской областью

В последний раз масштабная атака беспилотниками на регион произошла в ночь на 22 декабря. Тогда область атаковали 20 беспилотных летательных аппаратов. В результате возникло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского округа. Пострадавших и значительных повреждений удалось избежать. Основной целью атаки господин Клычков назвал именно объекты топливо-энергетического комплекса.