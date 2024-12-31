Над Черным морем уничтожили два БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки», — написал он.
Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах, несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте.