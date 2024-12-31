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Над Черным морем уничтожили два БПЛА

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, продолжается контроль обстановки.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки», — написал он.

Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах, несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте.