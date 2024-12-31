В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников

«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК», — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее губернатор уточнил, что отражение атаки продолжается, над морем сбиты несколько воздушных целей, вдали от берега уничтожили еще один морской дрон.
Ранее Развозжаев сообщил об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских БПЛА.
Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.