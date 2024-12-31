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В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, предварительно, уничтожен один безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее губернатор уточнил, что отражение атаки продолжается, над морем сбиты несколько воздушных целей, вдали от берега уничтожили еще один морской дрон.

Ранее Развозжаев сообщил об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских БПЛА.

Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.