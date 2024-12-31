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В Киеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в Киеве, а также в Шостке Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«В Киеве снова прозвучали взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Общественное».

В свою очередь издание «Зеркало недели» сообщило о громких взрывах в Шостке Сумской области.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 02.56 (03.56 мск), в Сумской области — с 01.03 (02.03 мск).

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.