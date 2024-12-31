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Боец ВС России рассказал об освобождении Новотроицкого в ДНР

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами освобождения Новотроицкого в ДНР, как рассказал командир роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Максим Машин, российские военнослужащие сделали это «нахрапом».

Источник: © РИА Новости

Об освобождении Новотроицкого Минобороны РФ сообщило 29 декабря.

«Залетели, нахрапом взяли. Группы заводили… не было такого момента, что какое-то утыкание было», — сказал Машин в видеоролике Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в ходе спецоперации военнослужащие бригады успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Воины-гвардейцы проявляют храбрость и самоотверженность, подчеркнули в МО РФ.

«Штурмовые группы бригады теснят врага на красноармейском направлении, уничтожая вооруженные украинские формирования, вскрывают позиции и взламывают оборону ВСУ», — добавили в ведомстве.