Боец ВС России рассказал об освобождении Новотроицкого в ДНР

Об освобождении Новотроицкого Минобороны РФ сообщило 29 декабря.
«Залетели, нахрапом взяли. Группы заводили… не было такого момента, что какое-то утыкание было», — сказал Машин в видеоролике Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в ходе спецоперации военнослужащие бригады успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Воины-гвардейцы проявляют храбрость и самоотверженность, подчеркнули в МО РФ.
«Штурмовые группы бригады теснят врага на красноармейском направлении, уничтожая вооруженные украинские формирования, вскрывают позиции и взламывают оборону ВСУ», — добавили в ведомстве.