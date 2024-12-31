В Смоленской области после атаки БПЛА на объект ТЭК начался пожар

Ранее сегодня ночью гуебрнатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что расчеты войск ПВО уничтожили над Черным морем два беспилотника. Впоследствии он проинформировал, что военные отразили комбинированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив несколько воздушных целей и по меньшей мере один морской дрон вдали от берега.