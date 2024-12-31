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В Смоленской области после атаки БПЛА на объект ТЭК начался пожар

Возгорание зафиксировано на месте атаки беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. Об этом сообщил глава района Роман Захаров. Незадолго до этого губернатор области Василий Анохин объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), призвав жителей избегать открытых пространств.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — написал он в Telegram-канале. Захаров добавил, что расследованием происшествия занимаются представители спецслужб и компетентных органов, и попросил жителей района сохранять спокойствие в связи с инцидентом.

Ранее сегодня ночью гуебрнатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что расчеты войск ПВО уничтожили над Черным морем два беспилотника. Впоследствии он проинформировал, что военные отразили комбинированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив несколько воздушных целей и по меньшей мере один морской дрон вдали от берега.

Накануне вечером также стало известно о сбитом военнослужащими войск ПВО в небе над Орловской областью беспилотнике.