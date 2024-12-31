ВС России освободили за год 214 населенных пунктов

В январе российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР, а также села Крахмальное и Табаевка на Купянском направлении. В феврале под контроль ВС России перешли пять населенных пунктов: город Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское и Победа в ДНР.