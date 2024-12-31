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Губернатор Брянской области сообщил о ликвидации 19 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом 31 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

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