Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 68 БПЛА над восемью регионами

Сегодня ночью об отражении комбинированной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, ПВО уничтожила несколько нацеленных на город воздушных целей и по меньшей мере один морской дрон вдали от берега. Глава региона, в частности, говорил о двух беспилотниках, сбитых над Черным морем.