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Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 68 БПЛА над восемью регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили 68 беспилотников над восемью регионами. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов 25 было сбито над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз ранее информировал об уничтожении 19 дронов.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Кроме того, в ведомстве добавили, что военные сбили 17 беспилотников в небе над Крымом, 11 — над территорией Краснодарского края, 10 — над Смоленской и два — над Тверской областями. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской, Курской и Калужской областями.

Сегодня ночью об отражении комбинированной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, ПВО уничтожила несколько нацеленных на город воздушных целей и по меньшей мере один морской дрон вдали от берега. Глава региона, в частности, говорил о двух беспилотниках, сбитых над Черным морем.