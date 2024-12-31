Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 68 БПЛА над восемью регионами

Кроме того, в ведомстве добавили, что военные сбили 17 беспилотников в небе над Крымом, 11 — над территорией Краснодарского края, 10 — над Смоленской и два — над Тверской областями. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской, Курской и Калужской областями.
Сегодня ночью об отражении комбинированной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, ПВО уничтожила несколько нацеленных на город воздушных целей и по меньшей мере один морской дрон вдали от берега. Глава региона, в частности, говорил о двух беспилотниках, сбитых над Черным морем.