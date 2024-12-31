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В Туапсинском округе Кубани уничтожили БПЛА

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией Туапсинского муниципального округа Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.

«Этой ночью над нашей территорией силами ПВО отбита атака беспилотников. БПЛА уничтожены», — написал Бойко в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.