В Туапсинском округе Кубани уничтожили БПЛА

Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.
«Этой ночью над нашей территорией силами ПВО отбита атака беспилотников. БПЛА уничтожены», — написал Бойко в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.
КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией Туапсинского муниципального округа Краснодарского края.
Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.
«Этой ночью над нашей территорией силами ПВО отбита атака беспилотников. БПЛА уничтожены», — написал Бойко в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.