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В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Беспилотник сбит над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Источник: © РИА Новости

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт “Владикавказ” закрыт для приема и отправки самолетов. Прошу соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации», — говорится в сообщении.