В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт “Владикавказ” закрыт для приема и отправки самолетов. Прошу соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации», — говорится в сообщении.