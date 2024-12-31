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Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности атаки БПЛА

Аэропорт Владикавказ был закрыт для приема и отправки самолетов. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщил глава Республики Северная Осетия Алания Сергей Меняйло.

Источник: РИА "Новости"

«С 04:00 в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт “Владикавказ” закрыт для приема и отправки самолетов», — написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло уточнил, что над полигоном Шалхи силы ПВО сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Глава республики призвал избегать провокаций, а также к спокойствию и доверию только проверенным источникам информации.

Ранее в этот день ограничения на вылет и прием самолетов в целях безопасности были введены в аэропорту Казани. Уточнялось, что экипажи, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.