Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности атаки БПЛА

«С 04:00 в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт “Владикавказ” закрыт для приема и отправки самолетов», — написал он в своем Telegram-канале.
Меняйло уточнил, что над полигоном Шалхи силы ПВО сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
Глава республики призвал избегать провокаций, а также к спокойствию и доверию только проверенным источникам информации.
Ранее в этот день ограничения на вылет и прием самолетов в целях безопасности были введены в аэропорту Казани. Уточнялось, что экипажи, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.