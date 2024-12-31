Сержант из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Сержант из Эхирит-Булагатского района погиб 15 ноября 2024 года под Соледаром Донецкой области. Владимир Новиков служил в мотострелковой дивизии, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Владимир Новиков родился 24 ноября 1977 года в поселке Усть-Ордынский в рабочей семье. Его родители трудились в Усть-Ордынском леспромхозе. Он проходил обучение в школе № 2, а затем в профессиональном училище № 59.
Мужчину призвали на срочную службу 1 декабря 1995 года. В 1998 году Владимир Новиков поступил на службу в ОМОН Иркутска. Он был снайпером, воевал в Чечне. Военнослужащего удостоили орденами и грамотами. 29 февраля 2024 года Владимир подписал контракт.