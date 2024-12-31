Сержант из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Владимир Новиков родился 24 ноября 1977 года в поселке Усть-Ордынский в рабочей семье. Его родители трудились в Усть-Ордынском леспромхозе. Он проходил обучение в школе № 2, а затем в профессиональном училище № 59.